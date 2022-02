Nuove regole sulle quarantene per gli studenti, ecco come cambiano da lunedì a seconda di status vaccinale e casi di positività in classe (Di domenica 6 febbraio 2022) Da lunedì 7 febbraio scattano le Nuove norme per le scuole. Ancora una volta dirigenti scolastici, insegnanti, genitori e collaboratori scolastici dovranno aggiornarsi alle disposizioni stabilite dal Consiglio dei ministri di mercoledì scorso. Inevitabili i dubbi e gli interrogativi di fronte all’ennesimo cambiamento, necessario per semplificare la giungla di regole stabilita durante il periodo natalizio e avversata da presidi e genitori. Il principio di fondo del governo nell’andare a definire questo nuovo quadro normativo è quello di diminuire il più possibile l’uso della didattica a distanza o della didattica integrata digitale modulandolo sullo status vaccinale degli studenti, un principio che ha spinto la Lega a parlare di “discriminazione” disertando il Consiglio dei ministri che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Da7 febbraio scattano lenorme per le scuole. Ancora una volta dirigenti scolastici, insegnanti, genitori e collaboratori scolastici dovranno aggiornarsi alle disposizioni stabilite dal Consiglio dei ministri di mercoledì scorso. Inevitabili i dubbi e gli interrogativi di fronte all’ennesimo cambiamento, necessario per semplificare la giungla distabilita durante il periodo natalizio e avversata da presidi e genitori. Il principio di fondo del governo nell’andare a definire questo nuovo quadro normativo è quello di diminuire il più possibile l’uso della didattica a distanza o della didattica integrata digitale modulandolo sullodegli, un principio che ha spinto la Lega a parlare di “discriminazione” disertando il Consiglio dei ministri che ...

