Mattarella-bis, più che Montecitorio sembrava il congresso dei comunisti cinesi: commissariati e contenti (Di domenica 6 febbraio 2022) La politica italiana è stata completamente commissariata. Il commissariamento è iniziato con l'insediamento di Draghi a Palazzo Chigi e si è completato con la riconferma di Mattarella al Quirinale. In buona sostanza, la realtà di oggiè questa: i politici parlano, fanno dichiarazioni a raffica, vanno in televisione, ma non decidono più niente o quasi. Può, a volte, non essere un male, ma è una grave anomalia in un sistema democratico. Tale situazione, imbarazzante, ha toccato il punto più alto (o più basso a seconda dei punti di vista) all'insediamento del Mattarella bis, accolto in Parlamento da una standing ovation, con il suo discorso costellato da continui applausi. sembrava di essere al congresso del Partito Comunista Cinese. Gli applausi però per i grandi elettori avevano un significato liberatorio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) La politica italiana è stata completamente commissariata. Il commissariamento è iniziato con l'insediamento di Draghi a Palazzo Chigi e si è completato con la riconferma dial Quirinale. In buona sostanza, la realtà di oggiè questa: i politici parlano, fanno dichiarazioni a raffica, vanno in televisione, ma non decidono più niente o quasi. Può, a volte, non essere un male, ma è una grave anomalia in un sistema democratico. Tale situazione, imbarazzante, ha toccato il punto più alto (o più basso a seconda dei punti di vista) all'insediamento delbis, accolto in Parlamento da una standing ovation, con il suo discorso costellato da continui applausi.di essere aldel Partito Comunista Cinese. Gli applausi però per i grandi elettori avevano un significato liberatorio e ...

