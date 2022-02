Malore per donna monrealese a Piano Battaglia, interviene il Soccorso Alpino (Di domenica 6 febbraio 2022) Una donna di Monreale è stata soccorsa a Piano Battaglia in seguito a un Malore. La donna di trovava nei pressi della località sciistica in provincia di Palermo quando si è sentita male. È stato richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e speleologico siciliano presente sulle Madonie. In particolare, l’intervento ha riguardato un cinquantenne di Monreale (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di domenica 6 febbraio 2022) Unadi Monreale è stata soccorsa ain seguito a un. Ladi trovava nei pressi della località sciistica in provincia di Palermo quando si è sentita male. È stato richiesto l’intervento dele speleologico siciliano presente sulle Madonie. In particolare, l’intervento ha riguardato un cinquantenne di Monreale (Monrealelive.it)

