Mahmood & Blanco | simbolo di una generazione in cerca di riscatto ' Ci hanno convinto i nostri genitori'

(Di domenica 6 febbraio 2022) Già dalla prima sera, martedì 1 febbraio, la loro canzone è entrata nel cuore di tutti: addetti ai lavori, pubblico dell'Ariston, fan in visibilio. Milioni di visualizzazioni su Spotify per "Brividi" ...

SanremoRai : Ci avete regalato un cielo di perle ? #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - Radio1Rai : ?? #Sanremo2022 Assedio di fan all’albergo di Mahmood e Blanco. Lui chiede di indossare la mascherina - Mahmood_Music : Abbandonati come se non ci fosse più niente più niente al mondo… - francyfra197979 : Buongiorno a Mahmood e a Blanco ?? - GiovannaGuidone : RT @SanremoRai: I vincitori di #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco -

e Blanco, primi in classifica fino a ieri, chiosano: "Jovanotti e Morandi hanno spaccato. Dire che a Gianni serve una mano è una cavolata". Fine. Colpo perfetto."Brividi" da un balcone di Sanremo,e Blanco donano "un cielo di perle" ai fan VIDEOÈ un Festival di Sanremo da “Brividi”. Come ampiamente previsto da bookmakers e critici, la coppia Mahmood-Blanco ha vinto la 72ª edizione della kermesse con il brano che sin da subito ha conquistato ...Mahmood, vincitore nel 2019 con la sua Soldi, è tornato al Festival in cerca di nuova linfa dopo i risultati così e così dell'album Ghettolimpo, che nonostante le aspettative non è riuscito a bissare ...