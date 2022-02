“Ma allora è vero!”. Sanremo 2022, Massimo Ranieri e Gianni Morandi: è successo dietro le quinte (Di domenica 6 febbraio 2022) Sanremo 2022, Gianni Morandi e Massimo Ranieri ‘beccati’ così. La vittoria indiscussa per la 72esima edizione del Festival della musica italiana diventa momento simbolico per una generazione intera. Con il brano “Brividi” Blanco e Mahmood festeggiano il primo posto sul podio, lasciando dietro ‘pezzi’ della storia della musica italiana. E succede qualcosa di emozionante a pochi minuti dalla fine del Festival. Iva Zanicchi, ma anche Gianni Morandi e Massino Ranieri, tre artisti in gara ma anche nomi intramontabili del panorama artistico e musicale in Italia. Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” si aggiudica il terzo posto in classifica. Massimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)‘beccati’ così. La vittoria indiscussa per la 72esima edizione del Festival della musica italiana diventa momento simbolico per una generazione intera. Con il brano “Brividi” Blanco e Mahmood festeggiano il primo posto sul podio, lasciando‘pezzi’ della storia della musica italiana. E succede qualcosa di emozionante a pochi minuti dalla fine del Festival. Iva Zanicchi, ma anchee Massino, tre artisti in gara ma anche nomi intramontabili del panorama artistico e musicale in Italia.con “Apri tutte le porte” si aggiudica il terzo posto in classifica....

Advertising

sferriam : Domanda per la #magistratura @_Carabinieri_ #Nas @poliziadistato ma se i #sierisperimentali non sono tali come i re… - MaurizioVr46 : @CataVinc @TheMagicJackass Da 2 Anni … Tutti Professori Tutti Scienziati Tutti Esperti su tutto Tutti Virologhi A… - SusiTolin : Se tutto questo è vero, perché della Cina non mi fido mai, allora perché dobbiamo guardare come nulla fosse le Olim… - BriocheSalata : @ripresavanpelt Se la narrazione fosse lasciata a chi fa vero attivismo sul tema, allora uno spazio dedicato, su un… - PieroVendramel : @sbonaccini Quando i vostri iscritti devastano gli uffici delle altre sedi di partito, allora va tutto bene vero... -