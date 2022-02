LIVE MotoGP | Test Sepang 2022 in DIRETTA | Bastianini detta il ritmo | ottimi riscontri per Aprilia

(Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.53 Rivediamo anche Marco Bezzecchi. Il romagnolo di VR46 è al momento 16° in classifica alle spalle di Miguel Oira (KTM). 05.50 Joan Mir riparte per il 32° giro. Il #36 di Suzuki è ancora fuori dalla Top10, mentre Alex Rins è al quarto posto a 130 millesimi dalla prima piazza. 05.47 La classifica aggiornata: 1 23 E.1:58.131 2 41 A. ESPARGARO +0.026 3 89 J. MARTIN +0.112 4 42 A. RINS +0.130 5 12 M. VIÑALES +0.130 6 63 F. BAGNAIA +0.134 7 20 F. QUARTARARO +0.182 8 93 M. MARQUEZ +0.201 9 5 J. ZARCO +0.282 10 44 P. ESPARGARO +0.289 05.44 Marc Marquez spicca tra i piloti al momento presenti in pista. Giri importanti per l’iberico di Honda che sta riprendendo ...

02.30 Buonanotte e benvenuti alla DIRETTAdella seconda giornata di Test dellaa Sepang. La cronaca del day - 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella seconda giornata di Test ...Crutchlow +1.187 10.30 - Caduta per Marc Marquez (Honda) in Curva 15, la seconda della giornata del sei volte iridato della classe. Nessun problema per lo spagnolo. 10.25 - A trentacinque ...a 1.656 e Jack Miller 22. a 1.806 Il primo graffio nella giornata inaugurale della sessione di test pre campionato della MotoGP a Sepang è della casa di Noale, che piazza le sue moto ai primi due ...ORE 10.08 - Rins fissa il nuovo riferimento in 1'58"902, alle sua spalle Martin e Vinales. Ci siono quasi tutti i piloti in pista. ORE 10.06 - Alex Rins in 1'59"003. Poco più di un decimo di secondo ...