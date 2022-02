Inter-Milan, Rossi: "Sono inca..... nero, derby perso in modo assurdo contro una squadra debole" (Di domenica 6 febbraio 2022) La vittoria in rimonta del Milan non è andata giù ai tifosi nerazzurri, i quali hanno visto sfumare la vittoria in soli tre minuti. Una gara controllata senza particolare affanno dalla squadra di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 6 febbraio 2022) La vittoria in rimonta delnon è andata giù ai tifosi nerazzurri, i quali hanno visto sfumare la vittoria in soli tre minuti. Una garallata senza particolare affanno dalladi...

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - Andrea75987735 : INTER 1 MILAN 2 I RAGAZZI NN HANNO FATTO UNA GRAN PARTITA MA HANNO PORTATO A CASA I 3 PUNTI IMPORTANTI PER LA CLA… - DenisBianco : RT @MilanNewsit: Maignan e il suo pre derby: 'Casa dell'Inter? Non senza il mio permesso: San Siro è la casa del Milan!' -