Infortunio Zaza, l'attaccante non convocato per Udine (Di domenica 6 febbraio 2022) Nell'elenco dei convocati per la sfida che il Torino giocherà contro l'Udinese non figura Simone Zaza, vittima di lombalgia acuta Non ci sarà Simone Zaza tra i disponibili per il Torino, in campo nel tardo pomeriggio contro l'Udinese. l'attaccante out dai convocati per una lombalgia acuta. PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima CENTROCAMPISTI: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci ATTACCANTI: Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck, Warming Oltre agli indisponibili Belotti, Edera e Fares e allo squalificato Bremer non convocato Zaza (lombalgia acuta).

Torino, ecco tutte le cessioni mancate Simone Zaza e Armando Izzo sono rimasti, così come è rimasto anche Simone Edera . Quest'ultimo però non ha ancora recuperato dal grave infortunio subito lo scorso anno.

