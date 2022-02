Il regalo di Elisabetta II a Camilla | «Desidero che sia Regina Consorte»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : regalo Elisabetta

Vanity Fair Italia

... nella notte passa Babbo Natale ed il giorno dopo ti ritrovi sotto l'albero, ilche mai ti ... L'ex boy - scout di Rignano sull'Arno, la sera stessa in cuiBelloni pareva già essere ...II, che si prepara a celebrare il 70° anniversario della sua ascesa al trono, ha mostrato negli scatti gli oggetti dei giubilei passati, inclusi ricordi speciali dei suoi anniversari ...«È mio sincero desiderio che, quando il momento verrà, Camilla sia riconosciuta come Regina Consorte». La Regina Elisabetta II fa un dono alla nuora nel messaggio che segna l'inizio del Giubileo di ...A poche ore dal traguardo dei 70 anni di regno, è stato pubblicato un nuovo video della regina Elisabetta immersa tra i ricordi dei precedenti giubilei, in attesa ...