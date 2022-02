GF VIP, perché non va in onda? Signorini in panchina (Di domenica 6 febbraio 2022) Molto spesso il GF Vip è andato in onda il lunedì e il venerdì. Questa settimana, invece, non sarà così. Signorini è in panchina, ecco perché. Il successo del Grande Fratello Vip è qualcosa di unico. Questa edizione, sotto il profilo degli ascolti, ha vissuto vari momenti. Il primo non positivo mentre il secondo ha avuto una rinascita davvero importante. Il lavoro di Signorini ha pagato e non è un caso che, anche questa edizione, sia stata allungata. Fonte Screen MediasetChi segue il programma sa molto bene che la diretta con Signorini era legata ad un doppio appuntamento. Il GF Vip, infatti, è andato spesso in onda il lunedì e il venerdì. Questa settimana, però, non ci sarà modo di vedere la puntata serale oggi. Come ha ricordato lo stesso ... Leggi su chenews (Di domenica 6 febbraio 2022) Molto spesso il GF Vip è andato inil lunedì e il venerdì. Questa settimana, invece, non sarà così.è in, ecco. Il successo del Grande Fratello Vip è qualcosa di unico. Questa edizione, sotto il profilo degli ascolti, ha vissuto vari momenti. Il primo non positivo mentre il secondo ha avuto una rinascita davvero importante. Il lavoro diha pagato e non è un caso che, anche questa edizione, sia stata allungata. Fonte Screen MediasetChi segue il programma sa molto bene che la diretta conera legata ad un doppio appuntamento. Il GF Vip, infatti, è andato spesso inil lunedì e il venerdì. Questa settimana, però, non ci sarà modo di vedere la puntata serale oggi. Come ha ricordato lo stesso ...

Advertising

paolaripoli72 : @stanzaselvaggia Scusami ma anche noi pagando il canone abbiamo pagato i tamponi ai no vax a Sanremo. Perché non ti… - gf_vip_news : @simonafronzoni Ciao, non preoccupatevi del mio sondaggio, io se volete posso farne un altro, ma quello rimarrà il… - Gaiagioialiber1 : RT @EmilianoBechini: Qualcuno dovrebbe insegnare agli umani che chiedere scusa non è peccato. Non mi rivolgo ai nostri Potenti e ai nostri… - PaoloGrassi13 : RT @C6Graziella: Perché si sta organizzando, vedi in #Sardegna, a favorire speculazioni e colonizzazioni energetiche in nome della transizi… - Lellamark : Lo staff di Maniglia vuole giustificare...nn si puö! Primo perché #nicolapisu non é quello che dicono secondo la… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP perché "Morire affogato", Nicola interviene dopo lo scivolone di Manila (e il suo staff commenta) ...scivolone durante delle nomination quando si trovava ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip . Perché il centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona. E la persona ...

Gf Vip, frase choc di Manila su Nicola che replica furibondo: 'Mai avrei immaginato che mi avresti augurato di morire... Ieri nella casa del Gf Vip durante la festa rock, Manila e Miriana si sono messe a parlare con quest'ultima che le stava ... Tu stavi con lui anche perché eri in carenza d'affetto. Non hai sbagliato ...

Alfonso Signorini rivela perch ha una cicatrice sullocchio Mi hanno picchiato quando Gossip News ...scivolone durante delle nomination quando si trovava ancora dentro la Casa del Grande Fratelloil centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona. E la persona ...Ieri nella casa del Gfdurante la festa rock, Manila e Miriana si sono messe a parlare con quest'ultima che le stava ... Tu stavi con lui ancheeri in carenza d'affetto. Non hai sbagliato ...