Forse si gioca troppo poco, il calcio analizza i tempi effettivi (Di domenica 6 febbraio 2022) Si tratterebbe di una rivoluzione storica, che andrebbe a intaccare la sacralità dei novanta minuti (ormai sempre di più considerando i recuperi tra primo e secondo tempo). Nel calcio si gioca troppo poco, non per numero di partite, ma per tempo trascorso con il pallone in gioco sul campo, un’accusa che molto spesso gli allenatori della Serie A hanno mosso. Primo fra tutti in questa stagione Stefano Pioli dopo la gara contro la Juve: «Oggi abbiamo giocato di tempo effettivo 48 minuti. Per forza poi andiamo in Europa e facciamo fatica. Si parla troppo, si fischia troppo, ci sono troppi tempi morti, e questo non aiuta né lo spettacolo né le squadre a giocare con intensità». Ecco allora, come scrive la Gazzetta dello Sport, che si ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) Si tratterebbe di una rivoluzione storica, che andrebbe a intaccare la sacralità dei novanta minuti (ormai sempre di più considerando i recuperi tra primo e secondo tempo). Nelsi, non per numero di partite, ma per tempo trascorso con il pallone in gioco sul campo, un’accusa che molto spesso gli allenatori della Serie A hanno mosso. Primo fra tutti in questa stagione Stefano Pioli dopo la gara contro la Juve: «Oggi abbiamoto di tempo effettivo 48 minuti. Per forza poi andiamo in Europa e facciamo fatica. Si parla, si fischia, ci sono troppimorti, e questo non aiuta né lo spettacolo né le squadre are con intensità». Ecco allora, come scrive la Gazzetta dello Sport, che si ...

