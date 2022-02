Firenze: rapina violenta all’alba. Vittima una donna che andava a lavorare. Arrestato un 30enne (Di domenica 6 febbraio 2022) L'ha colpita con pugni al viso, fratturandole il naso e rompendole 3 denti nel tentativo di rapinarla. La violenta aggressione stamani, 6 febbraio 2022, intorno alle 6.30 in strada a Firenze, non lontano dalla stazione di piazza Santa Maria Novella, tra viale Fratelli Rosselli e via Alamanni. La Vittima è una donna di 65 anni che stava andando a lavorare. Il presunto aggressore, 30 anni, originario del Gambi, è stato Arrestato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 6 febbraio 2022) L'ha colpita con pugni al viso, fratturandole il naso e rompendole 3 denti nel tentativo dirla. Laaggressione stamani, 6 febbraio 2022, intorno alle 6.30 in strada a, non lontano dalla stazione di piazza Santa Maria Novella, tra viale Fratelli Rosselli e via Alamanni. Laè unadi 65 anni che stava andando a. Il presunto aggressore, 30 anni, originario del Gambi, è statoL'articolo proviene daPost.

