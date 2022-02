"Ecco perché ho sbagliato". Bassetti, clamorosa confessione sul Covid: tutta la verità sul virus (Di domenica 6 febbraio 2022) C'è un Bassetti intimo, risoluto ma anche fragile, sognatore e impaurito nelle pagine di Il mondo è dei microbi - la nostra battaglia contro i nemici invisibili (Piemme): da un titolo così ti aspetti un trattato, e invece le 219 pagine scritte con la giornalista Martina Maltagliati scorrono veloci perché ricche di esempi di vita quotidiana, e perché oltre al medico - direttore della Clinica di Malattie Infettive San Martino di Genova- c'è l'uomo, Matteo. C'è il bambino che a 7 anni ha deciso di seguire le orme di papà Dante, il suo «gigante», luminare dell'infettivologia morto giovane, uomo elegante e dai grandi baffi: il piccolo Bassetti non vedeva l'ora di seguirlo ai congressi, in mezzo a tutti quegli scienziati, e lo ascoltava seduto in prima fila coi piedi a penzoloni. Matteo ha chiamato Dante uno dei suoi due ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) C'è unintimo, risoluto ma anche fragile, sognatore e impaurito nelle pagine di Il mondo è dei microbi - la nostra battaglia contro i nemici invisibili (Piemme): da un titolo così ti aspetti un trattato, e invece le 219 pagine scritte con la giornalista Martina Maltagliati scorrono velociricche di esempi di vita quotidiana, eoltre al medico - direttore della Clinica di Malattie Infettive San Martino di Genova- c'è l'uomo, Matteo. C'è il bambino che a 7 anni ha deciso di seguire le orme di papà Dante, il suo «gigante», luminare dell'infettivologia morto giovane, uomo elegante e dai grandi baffi: il piccolonon vedeva l'ora di seguirlo ai congressi, in mezzo a tutti quegli scienziati, e lo ascoltava seduto in prima fila coi piedi a penzoloni. Matteo ha chiamato Dante uno dei suoi due ...

Advertising

Mov5Stelle : Adesso inizia il momento più difficile per il #PNRR: dopo i primi 51 obiettivi, bisogna rispettarne tutte le tappe… - Corriere : «Ecco siamo noi che ci dobbiamo dare un limite perché dall’altra parte c’è sempre un essere umano con dei sentiment… - NicolaPorro : ???? Ecco perché la #Bce sta per perdere il controllo del mercato…???? - fendente1 : RT @ohanarifugio: ? AGGIORNAMENTO SUL CANUZZO SENZA NASO: ECCO COME STA ? Io a lui lo sto raccontando. Di tutto l'affetto che sta ricevend… - DelliEnzo : @CarloCalenda Ecco perché non ti voterò mai!!!! Le origini!! -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Energia: Salvini, serve decreto urgente, è emergenza ora Ha vinto il Milan avendo singoli probabilmente meno forti ma è perché ha giocato di squadra. Ecco, il centrodestra ha giocato con i singoli in questi mesi e ha perso, prima alle amministrative e poi ...

Le 10 città che si contendono il titolo di Capitale della Cultura 2024 Infine ecco Mesagne , in provincia di Brinsidi. Perché sono state scelte Ripartendo proprio dall'ultima città candidata, si tratta di un comune di 26 020 abitanti, in Puglia, situato lungo la via ...

La patente italiana tra le migliori del mondo. Ecco perchè La Repubblica Ha vinto il Milan avendo singoli probabilmente meno forti ma èha giocato di squadra., il centrodestra ha giocato con i singoli in questi mesi e ha perso, prima alle amministrative e poi ...InfineMesagne , in provincia di Brinsidi.sono state scelte Ripartendo proprio dall'ultima città candidata, si tratta di un comune di 26 020 abitanti, in Puglia, situato lungo la via ...