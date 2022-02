Dorothea Wierer, missione Olimpiade: «Le mie lunghe notti, tra gocce e pensieri» (Di domenica 6 febbraio 2022) L'atleta azzurra, protagonista della serie The Night Before, va caccia di una medaglia a Pechino: «Credo siano i miei ultimi Giochi, i tanti impegni cominciano a pesarmi» . Dal primo poster in cameretta alla passione per i tacchi, dal rifiuto a Playboy ai trucchi in valigia: «In futuro un ruolo nello sport? Per le donne è più difficile» Leggi su vanityfair (Di domenica 6 febbraio 2022) L'atleta azzurra, protagonista della serie The Night Before, va caccia di una medaglia a Pechino: «Credo siano i miei ultimi Giochi, i tanti impegni cominciano a pesarmi» . Dal primo poster in cameretta alla passione per i tacchi, dal rifiuto a Playboy ai trucchi in valigia: «In futuro un ruolo nello sport? Per le donne è più difficile»

