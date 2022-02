“Di solito, i favoriti…”. Sanremo 2022, riscritta la legge del Festival: Mahmood e Blanco, un trionfo da record (Di domenica 6 febbraio 2022) Reggere la pressione dell'essere favoriti fin dalla prima sera non è semplice. Mahmood e Blanco lo hanno fatto con la naturalezza dei veri artisti, facendo proprio il palco del teatro Ariston con “Brividi” e alla fine vincendo meritatamente il Festival di Sanremo 2022. La loro canzone che è arrivata al pubblico fin dal primo ascolto, sia a quello presente in platea e in galleria che a quello sul divano di casa. Nel corso della settimana l'inedito duo ha collezionato record su record a livello di ascolti sulle piattaforme di streaming. I bookmaker li davano strafavoriti e hanno avuto ragione: Mahmood e Blanco hanno fatto quasi gara a parte e hanno conquistato l'onore e l'onere di rappresentare l'Italia all'Eurovision ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Reggere la pressione dell'essere favoriti fin dalla prima sera non è semplice.lo hanno fatto con la naturalezza dei veri artisti, facendo proprio il palco del teatro Ariston con “Brividi” e alla fine vincendo meritatamente ildi. La loro canzone che è arrivata al pubblico fin dal primo ascolto, sia a quello presente in platea e in galleria che a quello sul divano di casa. Nel corso della settimana l'inedito duo ha collezionatosua livello di ascolti sulle piattaforme di streaming. I bookmaker li davano strafavoriti e hanno avuto ragione:hanno fatto quasi gara a parte e hanno conquistato l'onore e l'onere di rappresentare l'Italia all'Eurovision ...

Advertising

cartavelata : Ho paura non lo so.. sento l’inculata dietro l’angolo, troppo favoriti di solito i favoriti non vicino mai #Sanremo2022 - A_m_i_97 : Per la prima volta nella mia vita tifo i favoriti del festival, di solito vado sempre controcorrente #Sanremo2022 - arubinofficial : @MariaclaraPra Purtroppo da sempre i favoriti a Sanremo di solito non vincono mai , esempio lo scorso anno con erma… - luisagiambanco : Di solito i favoriti non vincono dobbiamo farli ricredere ? #festivaldisanremo2022 #sanremo22 - VNSTABLEDREW : @icantchangesp I favoriti non vincono mai di solito -