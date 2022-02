Come vedere 4K HDR su TV (Di domenica 6 febbraio 2022) Si molti televisori moderni è disponibile la tecnologia HDR, spesso accompagnata anche da una risoluzione molto alta: si parla infatti di 4K HDR (High Dynamic Range) per la maggior parte dei contenuti ad alta qualità trasmessi da varie sorgenti, anche se non mancano contenuti solo HDR (ossia trasmessi a 1080p ma con l'HDR attivo). Questa tecnologia porta la qualità dell'immagine video a livelli davvero spettacolari, al punto da poterla considerare rivoluzionaria alla pari della comparsa dei primi DVD (che surclassarono rapidamente le videocassette VHS). Se abbiamo una Smart TV compatibile con la tecnologia HDR nella seguente guida vi mostreremo Come vedere i contenuti in HDR sul televisore, sfruttando i servizi di streaming, le app e i canali che offrono contenuti in HDR. LEGGI ANCHE -> Tecnologia HDR: qual è la migliore tra HDR10 e Dolby Vision? ... Leggi su navigaweb (Di domenica 6 febbraio 2022) Si molti televisori moderni è disponibile la tecnologia HDR, spesso accompagnata anche da una risoluzione molto alta: si parla infatti di 4K HDR (High Dynamic Range) per la maggior parte dei contenuti ad alta qualità trasmessi da varie sorgenti, anche se non mancano contenuti solo HDR (ossia trasmessi a 1080p ma con l'HDR attivo). Questa tecnologia porta la qualità dell'immagine video a livelli davvero spettacolari, al punto da poterla considerare rivoluzionaria alla pari della comparsa dei primi DVD (che surclassarono rapidamente le videocassette VHS). Se abbiamo una Smart TV compatibile con la tecnologia HDR nella seguente guida vi mostreremoi contenuti in HDR sul televisore, sfruttando i servizi di streaming, le app e i canali che offrono contenuti in HDR. LEGGI ANCHE -> Tecnologia HDR: qual è la migliore tra HDR10 e Dolby Vision? ...

