Come sono andati i (primi) 70 anni di regno di Elisabetta II (Di domenica 6 febbraio 2022) Cosa accomuna Winston Churchill e Boris Johnson? Entrambi hanno governato sotto il regno di Elisabetta II, che il 6 febbraio festeggia il «giubileo di platino», cioè settant’anni sul trono. È la prima sovrana inglese a riuscirci, dal 2015 era già quella più longeva. Nel frattempo, a Downing Street sono passati quattordici primi ministri e alla Casa Bianca quattordici presidenti, ma vi risparmiamo il numero dei diversi presidenti del Consiglio italiani (più di trenta, senza contare rimpasti e bis vari però). Appartiene a un casato, gli Windsor, che è una dinastia tedesca, della Sassonia, al potere oltremanica dopo gli Hannover della regina Vittoria. Il motto, Dieu et mon droit, è ancora in francese e, in effetti, ad adottarlo è stato sei secoli fa Enrico V, che aveva conteso il trono di Francia. Ma i ... Leggi su linkiesta (Di domenica 6 febbraio 2022) Cosa accomuna Winston Churchill e Boris Johnson? Entrambi hanno governato sotto ildiII, che il 6 febbraio festeggia il «giubileo di platino», cioè settant’sul trono. È la prima sovrana inglese a riuscirci, dal 2015 era già quella più longeva. Nel frattempo, a Downing Streetpassati quattordiciministri e alla Casa Bianca quattordici presidenti, ma vi risparmiamo il numero dei diversi presidenti del Consiglio italiani (più di trenta, senza contare rimpasti e bis vari però). Appartiene a un casato, gli Windsor, che è una dinastia tedesca, della Sassonia, al potere oltremanica dopo gli Hannover della regina Vittoria. Il motto, Dieu et mon droit, è ancora in francese e, in effetti, ad adottarlo è stato sei secoli fa Enrico V, che aveva conteso il trono di Francia. Ma i ...

