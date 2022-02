Canada, le proteste sono una – gradita – mosca bianca in un Occidente di servi (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb – In Canada incalzano le proteste contro le restrizioni, contro le ghettizzazioni, contro un delirio che dura ormai da 2 anni. Gli ultimi aggiornamenti pubblicati da Adnkronos descrivono una situazione che, per ora, non sembra ancora placarsi. Canada, ancora proteste: una nuova voce di speranza Il Canada solleva le proteste contro le politiche del governo di Justin Trudeau, e – per ora – non si arrende. Ottawa è paralizzata, nonostante i numeri – comunicati sempre dalla stampa mainstream, quindi ipso facto non affidabili, parlino di circa 400 camion e 2mila persone attese per oggi, al fine di unirsi al Freedom Convoy, ovvero il “convoglio della libertà” che ha bloccato il centro della città da una settimana. Il capo della polizia Peter Sloly ha annunciato di aver aumentato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb – Inincalzano lecontro le restrizioni, contro le ghettizzazioni, contro un delirio che dura ormai da 2 anni. Gli ultimi aggiornamenti pubblicati da Adnkronos descrivono una situazione che, per ora, non sembra ancora placarsi., ancora: una nuova voce di speranza Ilsolleva lecontro le politiche del governo di Justin Trudeau, e – per ora – non si arrende. Ottawa è paralizzata, nonostante i numeri – comunicati sempre dalla stampa mainstream, quindi ipso facto non affidabili, parlino di circa 400 camion e 2mila persone attese per oggi, al fine di unirsi al Freedom Convoy, ovvero il “convoglio della libertà” che ha bloccato il centro della città da una settimana. Il capo della polizia Peter Sloly ha annunciato di aver aumentato ...

Advertising

Adnkronos : Il 'Freedom Convoy' da una settimana sta paralizzando il centro della città. #Canada #novax - MediasetTgcom24 : No vax, secondo giorno di proteste in Canada: migliaia in piazza #ottawa #canada #covid #vaccini #novax… - rosariocurcio : RT @MarcoRizzoPC: Proteste(?)a Cuba. Il Presidente Diaz Canel va in piazza e parla con la gente che applaude.… - paolagalant : RT @MarcoRizzoPC: Proteste(?)a Cuba. Il Presidente Diaz Canel va in piazza e parla con la gente che applaude.… - AseroGiovanna : RT @MarcoRizzoPC: Proteste(?)a Cuba. Il Presidente Diaz Canel va in piazza e parla con la gente che applaude.… -