Campobasso-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Campobasso-Palermo, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Sky Sport. SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Sky Sport. SITO LEGA PRO SportFace.

