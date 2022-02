Calciomercato Inter | colpo dal Bayern Monaco | “Ha già deciso”

Leggi su goalnews

(Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News L'starebbe cercando un difensore centrale e sembra che abbia puntato su Niklas Sule, ex giocatore dell'Hoffenheim. L'agente Sule ha dichiarato che il giocatore ha giàil suo futuro e che il nuovo club per cui giocherà è già stato selezionato., l'pensa a Sule: ecco perché il difensore delè il bersaglio dell'pensa a Sule come a un rinforzo in difesa. Il tedesco è però molto lontano, ei nerazzurri hanno già stilato una lista di nomi importanti. Gli altri due target di mercato sono Luiz Felipe del Lazio e Bremer del Torino. Aggiornato il 6 Febbraio 2022 da amministratore amministratore