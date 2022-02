ATP Montpellier 2022, Alexander Bublik fa lo sgambetto ad Alexander Zverev e vince il primo titolo in carriera (Di domenica 6 febbraio 2022) Grande sorpresa all’Open Sud de France di scena a Montpellier. Il cemento transalpino vede il primo successo nel circuito ATP di Alexander Bublik; il kazako si toglie il grande sfizio di sconfiggere il numero 3 al mondo Alexander Zverev con un comodo 6-4 6-3 in 70 minuti, confermandosi la bestia nera del tedesco (già sconfitto lo scorso anno a Rotterdam) e ottenendo la sua nona vittoria in carriera contro un top 10. Ciò che però ha stupito è la grande solidità di Bublik: pochi fronzoli, quasi nulli per un giocatore che eravamo abituato capace di qualsiasi cosa in mezzo al campo. Quest’oggi ci ha regalato invece una grande prova di maturità, approfittando di uno Zverev abbastanza nervoso. Dopo qualche ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Grande sorpresa all’Open Sud de France di scena a. Il cemento transalpino vede ilsuccesso nel circuito ATP di; il kazako si toglie il grande sfizio di sconfiggere il numero 3 al mondocon un comodo 6-4 6-3 in 70 minuti, confermandosi la bestia nera del tedesco (già sconfitto lo scorso anno a Rotterdam) e ottenendo la sua nona vittoria incontro un top 10. Ciò che però ha stupito è la grande solidità di: pochi fronzoli, quasi nulli per un giocatore che eravamo abituato capace di qualsiasi cosa in mezzo al campo. Quest’oggi ci ha regalato invece una grande prova di maturità, approfittando di unoabbastanza nervoso. Dopo qualche ...

Advertising

sportface2016 : #ATPMontpellier 2022: #Bublik sorprende #Zverev e conquista il primo titolo in carriera - OA_Sport : Un Bublik solido e concentrato ha la meglio su un nervoso Zverev e vince il suo primo titolo in carriera a Montpell… - livetennisit : ATP 250 Montpellier e Pune: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - Tennissimoworld : ATP MONTPELLIER, Zverev è un rullo compressore ed accede in finale dove lo attende un Bublik “on fire” - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Atp Montpellier - Sarà finale tra Zverev e Bublik. Fuori i fratelli Ymer -