A che ora parte Federica Brignone nel gigante delle Olimpiadi? Programma preciso | tv | streaming | pettorale

La cancellazione della libera maschile ha rivoluzionato il Programma di domani dello sci alpino. Non saranno gli uomini ad alzare il sipario nella manifestazione a cinque cerchi, ma toccherà al comparto femminile inaugurare la rassegna con la prima manche del gigante. Gli orari di lunedì 7 febbraio sono mutati a causa del forte vento che ha obbligato gli organizzatori a spostare la gara tra le porte larghe. In linea di massima cambia poco per Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni, fermo restando che le cinque ore di attesa tra una manche e l'altra non rappresentano uno scenario usuale nel circo bianco. Sci alpino, Federica Brignone: "Pista di gigante ripidissima, favorite Hector e Worley. La neve non si capisce, mi sto abituando"

