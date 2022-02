Vittozzi: 'Non ho smesso solo perché conosco la mia qualità' (Di sabato 5 febbraio 2022) Festeggiare il compleanno con una medaglia: what else? Il giorno dopo aver spento 27 candeline nel freddo della sperduta Zhangjioku, Lisa Vittozzi da Sappada lancia stamane la staffetta azzurra del ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 febbraio 2022) Festeggiare il compleanno con una medaglia: what else? Il giorno dopo aver spento 27 candeline nel freddo della sperduta Zhangjioku, Lisada Sappada lancia stamane la staffetta azzurra del ...

Advertising

Gazzetta_it : Vittozzi: 'Non ho smesso solo perché conosco la mia qualità' #Beijing2022 - bastillesqueen : Spero che il fatto di compiere gli anni oggi, non so, porti fortuna a Lisa Vittozzi perché lei veramente non so cosa aspettarmi - JulianRoss79 : @astutill0 @aleorru69 @IlVal_79 @pmm131x @GeorgeSpalluto Dorothea ha speranze di medaglia nell'individuale e soprat… - elitonks : @GiulioGasparin @MikGaloppini @Corriere Vero anche questo. Purtroppo i bisticci tra compagni di squadra mettono pep… -