Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2022 ore 19:30 (Di sabato 5 febbraio 2022) Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PROVINCIALE CIMINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 25, ANCORA CHIUSO IL TRATTO DA VIA SANT’EUSEBIO SINO A STRADA FONTE VIVOLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE PERMANGONO LE CODE TRA I BIVI PER LA LAURENTINA E PER VIA DEI RUTULI, IN DIREZIONE LATINA CAMBIAMO ARGOMENTO AL VIA LUNEDI’ 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE FLACCA, I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA, A CURA DI ASTRAL SPA. ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA NEL TRATTO INTERESSATO DALLE INDAGINI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)DEL 5 FEBBRAIOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PROVINCIALE CIMINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 25, ANCORA CHIUSO IL TRATTO DA VIA SANT’EUSEBIO SINO A STRADA FONTE VIVOLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE PERMANGONO LE CODE TRA I BIVI PER LA LAURENTINA E PER VIA DEI RUTULI, IN DIREZIONE LATINA CAMBIAMO ARGOMENTO AL VIA LUNEDI’ 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE FLACCA, I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA, A CURA DI ASTRAL SPA. ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA NEL TRATTO INTERESSATO DALLE INDAGINI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Al via i lavori per la ciclopedonale tra il Ponte di ferro e l'aeroporto di Olbia ...con via Roma, in corrispondenza rotatoria Felix. La chiusura è prevista da martedì 8 febbraio. Sarà disposta la segnaletica di cantiere con l'indicazione delle modifiche alla viabilità . La strada ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 02 - 2022 ore 17:30 VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L'INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE - ROMA AL KM 519+000, SIAMO TRA LA ...

