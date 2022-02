Venezia: Zanetti, non possiamo aspettare a fare punti (Di sabato 5 febbraio 2022) Oltre a Vacca e probabilmente Ullmann, anche Kyine non sarà a disposizione del tecnico del Venezia Paolo Zanetti per la partita in casa di domani contro il Napoli. Mentre sicuri di partire dal primo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Oltre a Vacca e probabilmente Ullmann, anche Kyine non sarà a disposizione del tecnico delPaoloper la partita in casa di domani contro il Napoli. Mentre sicuri di partire dal primo ...

Advertising

ilnapolionline : Venezia-Napoli, i convocati di mister Zanetti - - glooit : Venezia: Zanetti, non possiamo aspettare a fare punti leggi su Gloo - zazoomblog : Venezia Zanetti avvisa il Napoli: “Non possiamo più aspettare per fare punti” - #Venezia #Zanetti #avvisa #Napoli: - AnsaVeneto : Venezia: Zanetti, non possiamo aspettare a fare punti. Domani c'è Napoli, 'fatto buon mercato, venderemo cara la pe… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - I 23 convocati di Zanetti per il match contro il Napoli: ci sono Nani e Nsamè -