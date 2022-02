Uomini e Donne spoiler registrazione 3 febbraio: rissa sfiorata tra Armando e Biagio, Denise va via (Di sabato 5 febbraio 2022) La registrazione del 3 febbraio di Uomini e Donne è stata estremamente concitata. In tale occasione, infatti, si è parlato sia di trono classico sia di quello over e in entrambi i casi ci sono stati dei disguidi piuttosto importanti. Il primo è avvenuto tra Armando e Biagio, i quali sono venuti quasi alle mani. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 5 febbraio 2022) Ladel 3diè stata estremamente concitata. In tale occasione, infatti, si è parlato sia di trono classico sia di quello over e in entrambi i casi ci sono stati dei disguidi piuttosto importanti. Il primo è avvenuto tra, i quali sono venuti quasi alle mani. L'articolo proviene da KontroKultura.

