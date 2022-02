Una straordinaria Sabrina Ferilli ad Amadeus | ' Sei un fenomeno | Mentana te fa un baffo'

(Di sabato 5 febbraio 2022) Unaapre la serata insieme ad: "Ma come fai? Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10 - 15 ore al giorno, ...

Advertising

chetempochefa : Addio alla straordinaria #MonicaVitti, a 90 anni ci lascia una delle attrici italiane più grandi di sempre. - matteosalvinimi : Un altro caffè e al lavoro, la prima donna Presidente della Repubblica sarebbe una straordinaria innovazione.… - MarroneEmma : “Mamma mi diceva sempre siamo come angeli” Buon compleanno amore mio grande! Sei una donna straordinaria.. Ti amo d… - mckillbill : @FootballAndDre1 @YDJ69 Un playmaker offensivo prima punta straordinaria a mio avviso ma con una punta come Lautaro… - Cris8597 : RT @C4LLM3R0SY: ci rendiamo conto che stasera stava con una maglia semi trasparente sul palco dell’ariston mentre ad amici cantava “ nascon… -

Ultime Notizie dalla rete : Una straordinaria

Il Fatto Quotidiano

Sabrina Ferilli apre la serata insieme ad Amadeus : "Ma come fai? Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10 - 15 ore al giorno, ...Lei è luce non solo perché è bellissima ma perché èpersona". Così Amadeus annuncia la quinta co - conduttrice del suo Festival. Sabrina Ferilli scende le scale regalando subito ...I romani hanno omaggiato un’artista grandissima e una persona straordinaria”: lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine dei funerali di Monica Vitti alla Chiesa degli Artisti.Una straordinaria Sabrina Ferilli apre la serata insieme ad Amadeus: "Ma come fai? Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno ...