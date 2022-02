Ultime Notizie Roma del 05-02-2022 ore 15:10 (Di sabato 5 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale sabato 5 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la mortalità per cavi tajine italiane non vaccinati e circa 25 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la dose Booster e quanto emerge dalla integrale del report settimanale dell’istituto superiore di sanità pubblicato stamattina più tasso di mortalità standardizzato per età risulta circa 8 volte più alto per i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 mi porta il documento è circa 25 volte più alto rispetto e vaccinati con dosi aggiuntiva le persone non vaccinate contro il covid Inoltre finiscono in terapia intensiva circa 27 volte di più rispetto a chi ha fatto la dose Booster la politica Luigi Di Maio si dimette dal comitato di garanzia del MoVimento 5 Stelle scrive al presidente Giuseppe Conte al garante Beppe Grillo una lettera ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)dailynews radiogiornale sabato 5 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la mortalità per cavi tajine italiane non vaccinati e circa 25 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la dose Booster e quanto emerge dalla integrale del report settimanale dell’istituto superiore di sanità pubblicato stamattina più tasso di mortalità standardizzato per età risulta circa 8 volte più alto per i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 mi porta il documento è circa 25 volte più alto rispetto e vaccinati con dosi aggiuntiva le persone non vaccinate contro il covid Inoltre finiscono in terapia intensiva circa 27 volte di più rispetto a chi ha fatto la dose Booster la politica Luigi Di Maio si dimette dal comitato di garanzia del MoVimento 5 Stelle scrive al presidente Giuseppe Conte al garante Beppe Grillo una lettera ...

