Serie B 2021/2022: il Lecce si ferma a Como, è solo 1-1 (Di sabato 5 febbraio 2022) Gara intensa a Como tra Como e Lecce che termina con il pareggio per 1-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo. Il match si sblocca subito nel primo tempo dopo pochissimi secondi con il gol di Cerri. Al minuto 13? arriva il pareggio ospite di Listowski. Il resto lo fa Facchi, che chiude la saracinesca e porta il pareggio a casa. Il Como quindi, tiene l’11esimo posto ferma la capolista Lecce. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti. Già al secondo minuto il tiro di Gliozzi viene deviato da Calabresi con la mano in area. Dal dischetto si presenta Cerri che non sbaglia e fa 1-0. Padroni di casa subito in vantaggio. 10 minuti dopo Gendrey crossa in mezzo e trova ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Gara intensa atrache termina con il pareggio per 1-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo. Il match si sblocca subito nel primo tempo dopo pochissimi secondi con il gol di Cerri. Al minuto 13? arriva il pareggio ospite di Listowski. Il resto lo fa Facchi, che chiude la saracinesca e porta il pareggio a casa. Ilquindi, tiene l’11esimo postola capolista. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti. Già al secondo minuto il tiro di Gliozzi viene deviato da Calabresi con la mano in area. Dal dischetto si presenta Cerri che non sbaglia e fa 1-0. Padroni di casa subito in vantaggio. 10 minuti dopo Gendrey crossa in mezzo e trova ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Miha punta al bis: 'Spero che con l'Empoli ci sia una nuova svolta' ... dopo quella sconfitta il Bologna andò in ritiro, Walter Sabatini venne sollevato dal proprio incarico e Sinisa Mihajlovic cambiò il modulo (3 - 4-2 - 1, poi mutato di nuovo nel finale di 2021) che ...

Tiago Pinto: "Non parlo più di Zaniolo. Le mie parole sono state strumentalizzate" A Dazn: "Nessun direttore può dire che un calciatore non verrà ceduto, siamo in un'era in cui Messi ha lasciato il Barcellona" Mg Bergamo 18/12/2021 - campionato di calcio serie A / Atalanta - Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Nicolo' Zaniolo Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di Dazn prima ...

Serie A 2021-2022, Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni Virgilio Sport Roma-Genoa, Damiano dei Maneskin canta l'inno all'Olimpico ROMA - I Maneskin sono stati i grandi protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo. La band vincitrice dell'Eurovision 2021, infatti, è stata ospite di Amadeus dopo la grande vittoria dello ...

Campionati di serie B: si riparte lunedì 7 febbraio Ripartiranno lunedì 7 febbraio i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di serie ... per portare a termine la stagione agonistica sportiva 2021-2022. Nelle prossime settimane la ...

