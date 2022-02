Sanremo 2022: Maria Chiara Giannetta e la semplicità di un trucco nude prezioso (Di sabato 5 febbraio 2022) Avevamo già dei sospetti. Dopotutto, Maria Chiara Giannetta aveva già mostrato di saper scegliere il perfetto taglio di capelli a caschetto. Lo stesso sfoggiato ieri sera all’Ariston, mosso da onde leggere e naturali create per Cotril da Domenica Ricciardi. A colpire nel segno, però, non è stata solo l’acconciatura impeccabile. Accanto ad Amadeus sul palco di Sanremo 2022, infatti, l’attrice di Blanca ci ha indicato come trasformare il trucco nude e renderlo…prezioso. Luminoso, brillante, gioiello, eppure leggero e discreto. Una reinterpretazione del trucco naturale. In cui le tonalità rimangono soft e delicate, ma si accendono grazie a un finish satinato e con microglitter. L’effetto finale è un nude 2.0, adatto non ... Leggi su amica (Di sabato 5 febbraio 2022) Avevamo già dei sospetti. Dopotutto,aveva già mostrato di saper scegliere il perfetto taglio di capelli a caschetto. Lo stesso sfoggiato ieri sera all’Ariston, mosso da onde leggere e naturali create per Cotril da Domenica Ricciardi. A colpire nel segno, però, non è stata solo l’acconciatura impeccabile. Accanto ad Amadeus sul palco di, infatti, l’attrice di Blanca ci ha indicato come trasformare ile renderlo…. Luminoso, brillante, gioiello, eppure leggero e discreto. Una reinterpretazione delnaturale. In cui le tonalità rimangono soft e delicate, ma si accendono grazie a un finish satinato e con microglitter. L’effetto finale è un2.0, adatto non ...

