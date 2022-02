Sampdoria-Sassuolo, i convocati di Dionisi: tornano Traoré e Toljan, out Djuricic e Rogerio (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Sassuolo ha diramato la lista dei giocatori convocati da Alessio Dionisi in vista della sfida di domani pomeriggio alle ore 15:00 contro la Sampdoria. Rientrano dopo un mese Traoré e Henrique, oltre a Toljan e Ayhan, che erano assenti contro il Torino. Presenti anche i nuovi acquisti Ceide e Ciervo, oltre al rientrante Oddei, che era in prestito al Crotone. Fuori, invece, Djuricic, Romagna, Obiang e lo squalificato Rogerio. Di seguito, la lista completa. Portieri: Giacomo Satalino, Andrea Consigli, Gianluca Pegolo. Difensori: Kaan Ayhan, Federico Peluso, Mert Muldur, Vlad Chiriches, Jeremy Toljan, Gian Marco Ferrari, Ruan Tressoldi, Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: Francesco Magnanelli, Maxime Lopez, Davide Frattesi, Abdou ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilha diramato la lista dei giocatorida Alessioin vista della sfida di domani pomeriggio alle ore 15:00 contro la. Rientrano dopo un mesee Henrique, oltre ae Ayhan, che erano assenti contro il Torino. Presenti anche i nuovi acquisti Ceide e Ciervo, oltre al rientrante Oddei, che era in prestito al Crotone. Fuori, invece,, Romagna, Obiang e lo squalificato. Di seguito, la lista completa. Portieri: Giacomo Satalino, Andrea Consigli, Gianluca Pegolo. Difensori: Kaan Ayhan, Federico Peluso, Mert Muldur, Vlad Chiriches, Jeremy, Gian Marco Ferrari, Ruan Tressoldi, Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: Francesco Magnanelli, Maxime Lopez, Davide Frattesi, Abdou ...

