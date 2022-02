Sampdoria-Sassuolo, Giampaolo: “Mercato ci porta entusiasmo e spessore, vogliamo fare punti” (Di sabato 5 febbraio 2022) Marco Giampaolo ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Sassuolo, match che segna la ripresa del campionato per blucerchiati e neroverdi. Il tecnico dei liguri ha presentato il match di Marassi in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra che è un modello per impronta di gioco e scouting – ha spiegato l’allenatore della Samp – Noi però vogliamo fare punti, anche se ho grande rispetto e stima del lavoro del Sassuolo. Ho visto i ragazzi lavorare bene come piace a me, abbiamo avuto qualche indisponibile per infortunio e Coppa d’Africa ma abbiamo lavorato nel modo giusto.” Inevitabile il capitolo legato al Mercato, chiuso pochi giorni fa: “Gli arrivi di Sensi, Sabiri e Supriaha ci portano spessore ma anche ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Marcoha parlato alla vigilia di, match che segna la ripresa del campionato per blucerchiati e neroverdi. Il tecnico dei liguri ha presentato il match di Marassi in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra che è un modello per impronta di gioco e scouting – ha spiegato l’allenatore della Samp – Noi però, anche se ho grande rispetto e stima del lavoro del. Ho visto i ragazzi lavorare bene come piace a me, abbiamo avuto qualche indisponibile per infortunio e Coppa d’Africa ma abbiamo lavorato nel modo giusto.” Inevitabile il capitolo legato al, chiuso pochi giorni fa: “Gli arrivi di Sensi, Sabiri e Supriaha cinoma anche ...

