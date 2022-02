Rayan è salvo | i soccorritori lo hanno portato fuori dal pozzo

(Di sabato 5 febbraio 2022) In Marocco iil piccolodal, dove era caduto martedì scorso. Lo mostrano le immagini delle tv locali.

In Marocco i soccorritori hanno portato il piccolofuori dal pozzo , dove era caduto martedì scorso. Lo mostrano le immagini delle tv locali.AGI -. Il bambino caduto nel pozzo è stato portato alla luce dai soccorritori che da martedì hanno lavorato ininterrottamente. Un'ambulanza, allestita per le cure di terapia intensiva, si è ...Anche il suo papà è riuscito a parlargli attraverso una radio. Poi, la bellissima notizia, il piccolo Rayan è salvo ed è ancora vivo. È stato affidato all’equipe medica che lo attendeva all’esterno.Si ignorano le sue condizioni di salute. Marocco, Rayan è salvo: estratto vivo il bambino che era caduto nel pozzo Il caso del piccolo Rayan, che in Italia ha ricordato quello di Alfredino Rampi ...