Open Arms – La legge del mare | lasciare annegare le persone è un crimine recensione

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’attore protagonista, Eduard Fernàndez, ha solo un anno in più della persona che interpreta, nato come lui a Barcellona in Spagna: Òscar Camps Gausachs, fondatore della famosa ONG da cui prende il nome il film,– Ladel. Camps nel 2015 era effettivamente proprietario di una società di bagnini con sede a Badalon in Spagna. Siamo negli anni della devastante guerra in Siria. La rotta dei flussi migratori passava anche per la Turchia e poi attraverso ilEgeo per raggiungere l’isola greca di Lesbo, territorio europeo. Il 2 settembre di quell’anno, il mondo fu scosso dalla fotografia del bambino con la maglietta rossa, annegato e ritrovato sulle rive di Bodrum in Turchia mentre cercava con la famiglia di raggiungere l’Isola greca di Kos. Si chiamava Alan Kurdi (Alan Shenu), ...