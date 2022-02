Napoli, Spalletti sull’esclusione di Tuanzebe dalla lista UEFA: «I posti quelli sono…» (Di sabato 5 febbraio 2022) L’allenatore del Napoli Spalletti ha spiegato l’esclusione dalla lista UEFA di Tuanzebe Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia ha parlato anche dell’esclusione dalla lista UEFA del neo acquisto Tuanzebe. LE PAROLE – «Tuanzebe escluso dalla lista UEFA la spiego male, però poi voi mi dovete spiegare l’esclusione di un altro perché i posti quelli sono. Il momento in cui non vuoi fare l’allenatore è quando chiami un calciatore per dirgli che non farà parte di quel torneo. All’Inter ne feci fuori 3-4, le liste erano ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) L’allenatore delha spiegato l’esclusionediLuciano, allenatore del, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia ha parlato anche dell’esclusionedel neo acquisto. LE PAROLE – «esclusola spiego male, però poi voi mi dovete spiegare l’esclusione di un altro perché isono. Il momento in cui non vuoi fare l’allenatore è quando chiami un calciatore per dirgli che non farà parte di quel torneo. All’Inter ne feci fuori 3-4, le liste erano ...

