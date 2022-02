Moto: primi test; doppietta Aprilia a Sepang, Ducati dietro (Di sabato 5 febbraio 2022) doppietta per l'Aprilia nel primo giorno di test a Sepang: il migliore è Aleix Espargaró in 1:58.371 davanti al compagno di box Vinales, distante 13 millesimi. Terzo posto per Rins (+0.100). Due ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022)per l'nel primo giorno di: il migliore è Aleix Espargaró in 1:58.371 davanti al compagno di box Vinales, distante 13 millesimi. Terzo posto per Rins (+0.100). Due ...

Advertising

lrrilevante : @Iusername70 @essexelle E DILLO, NO? Io quando andavo a sciare, anche se la sera prima era capodanno, a letto prest… - UnitedPlanetFe1 : @candidoporzus E di cosa camperebbero i secondi senza le tasse dei primi (escludendo il moto perpetuo)? - sportli26181512 : MotoGP, Sepang: Aprilia, test privati per Vinales e Savadori. VIDEO: Vinales e Savadori in pista per quattro ore a… - TV7Benevento : **Scuola: Sasso, 'test antigenici fai da te? Sono stato tra i primi a proporre semplificazioni'** -… - corsedimoto : ESCLUSIVA - Stefano Morri ricorda i primi passi del 'Morbido' e di Toprak. 'Aveva la tuta in prestito, troppo stret… -