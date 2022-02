M5s: Rosato (Iv), 'lotte intestine non pesino su azione governo' (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Ormai tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta del Movimento 5 stelle. Problemi loro, ma non facciano pesare le loro lotte intestine sull'azione del governo. I problemi per noi sono pandemia, scuola, ripresa economica, PNRR, riforma della giustizia non uno scontro interno fatto su personalismi e trasformismi". Lo scrive su Facebook il presidente di Italia viva Ettore Rosato. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Ormai tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta del Movimento 5 stelle. Problemi loro, ma non facciano pesare le lorosull'del. I problemi per noi sono pandemia, scuola, ripresa economica, PNRR, riforma della giustizia non uno scontro interno fatto su personalismi e trasformismi". Lo scrive su Facebook il presidente di Italia viva Ettore

Advertising

Ettore_Rosato : Tra Conte e Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta di M5s Problemi loro ma le lotte intestine non p… - TV7Benevento : M5s: Rosato (Iv), 'lotte intestine non pesino su azione governo' - - EffeScudata : @Ettore_Rosato Quel che resta del M5S è al 15%. Pensa al tuo zero virgola, va là... - Ettore_Rosato : Tra Conte e Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta di M5s Problemi loro ma le lotte intestine non p… - Eposmail : RT @Virus1979C: (Esprimere opinioni diverse ci sta.Esultare con Rosato e fare il guappo contro Conte in tv, no!) M5S, Di Maio lascia il Com… -