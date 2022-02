Le scuole contro le mascherine Ffp2 di Figliuolo: «Sono troppo piccole e spillate con le graffette» (Di sabato 5 febbraio 2022) Le mascherine Ffp2 che il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha inviato nelle scuole Sono inutilizzabili. Perché Sono troppo piccole (di almeno due centimetri rispetto allo standard), i lacci non si infilano dietro le orecchie. E Sono fissati attraverso un punto di spillatrice. Si tratta dei dispositivi di protezione individuale promessi a fine dicembre dal commissario. E la prima tranche ha scatenato le reazioni dei dirigenti scolastici. Perché, racconta oggi Il Mattino, la circonferenza delle mascherine non è adatta a una persona adulta e se si prova a indossarle oltre allo schiacciamento della coppetta si ha la tensione del filo che si spezza e graffia il viso. Dispositivi difettosi? ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Leche il commissario all’emergenza Francesco Paoloha inviato nelleinutilizzabili. Perché(di almeno due centimetri rispetto allo standard), i lacci non si infilano dietro le orecchie. Efissati attraverso un punto di spillatrice. Si tratta dei dispositivi di protezione individuale promessi a fine dicembre dal commissario. E la prima tranche ha scatenato le reazioni dei dirigenti scolastici. Perché, racconta oggi Il Mattino, la circonferenza dellenon è adatta a una persona adulta e se si prova a indossarle oltre allo schiacciamento della coppetta si ha la tensione del filo che si spezza e graffia il viso. Dispositivi difettosi? ...

Advertising

PieroPelu : Vedete come si inarca il manganello dell’uomo in divisa blu? Succede per la forza spropositata che sta usando, insi… - smilypapiking : RT @Axen0s: Ma hanno anche manifestato contro la seconda prova della maturità dicendo in sostanza di non essere pronti perché durante la DA… - gpazzaglia71 : RT @Axen0s: Ma hanno anche manifestato contro la seconda prova della maturità dicendo in sostanza di non essere pronti perché durante la DA… - Agnese73186871 : RT @Axen0s: Ma hanno anche manifestato contro la seconda prova della maturità dicendo in sostanza di non essere pronti perché durante la DA… - infoitinterno : 'Decisione inaccettabile dopo due anni di Dad': gli studenti di 12 scuole in piazza a Treviso contro il ripristino… -