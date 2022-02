Il matrimonio del mio migliore amico | Russell Crowe e il suo disastroso provino con Julia Roberts

Leggi su movieplayer

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il regista del film Ildel mioha svelato il motivo per cuinon ha ottenuto il ruolo del protagonista: una disastrosa audizione con. Ildel mio, la commedia del 1997 con star, avrebbe potuto avere come protagonista. A rivelarlo è stato il regista P.J. Hogan in un nuovo libro in cui si spiega perché l'attore australiano non ha ottenuto la parte. Tra le pagine di From Hollywood With Love scritto da Scott Meslow, il regista ha dichiarato: "Non so cosa fosse andato storto. Si è trattato di uno dei tavoli di lettura peggiori che io abbia mai visto". ...