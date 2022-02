“Ha favorito Gianni Morandi”: le polemiche sulla presenza di Jovanotti a Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) Sembrava filare tutto liscio per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Ma, all’indomani della quarta serata, ecco che arrivano le polemiche (d’altronde, Sanremo non sarebbe Sanremo senza polemiche). A dar discutere, questa volta, è stata la presenza non annunciata di Jovanotti sul palco dell’Ariston: il cantante, infatti, ha duettato con Gianni Morandi nella serata delle cover, per poi rimanere in veste di ospite. Il tutto senza che nessuno, nemmeno Amadeus, lo sapesse. E questo agli utenti del web, ma anche a molti giornalisti della Sala Stampa, proprio non è andato giù. Soprattutto perché, secondo molti, il fatto che Jovanotti si sia presentato sul palco come superospite poco dopo essere stato in gara al fianco di ... Leggi su diredonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Sembrava filare tutto liscio per l’edizione 2022 del Festival di. Ma, all’indomani della quarta serata, ecco che arrivano le(d’altronde,non sarebbesenza). A dar discutere, questa volta, è stata lanon annunciata disul palco dell’Ariston: il cantante, infatti, ha duettato connella serata delle cover, per poi rimanere in veste di ospite. Il tutto senza che nessuno, nemmeno Amadeus, lo sapesse. E questo agli utenti del web, ma anche a molti giornalisti della Sala Stampa, proprio non è andato giù. Soprattutto perché, secondo molti, il fatto chesi sia presentato sul palco come superospite poco dopo essere stato in gara al fianco di ...

