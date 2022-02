GTA 6, arriva la conferma ufficiale di Rockstar: fan in delirio (Di sabato 5 febbraio 2022) Proprio quando nessuno si attendeva più nuove informazioni, Rockstar Games ha ufficializzato lo sviluppo di GTA 6: quando uscirà? L’attesa spasmodica dei fan di Gran Theft Auto si era tramutata in insofferenza quando, a settembre, nel corso di un evento di Sony, è stata annunciata la patch next gen di GTA 5, videogioco che a questo punto varcherà il confine della terza generazione di console, primato assoluto per un titolo single player. Gli utenti hanno pensato che Rockstar Games, casa di sviluppo della serie di videogame più venduta della storia, avesse perso interesse nel far proseguire la saga, visti i risultati eccellenti di GTA 5 e soprattutto della modalità Online, ancora una delle più giocate a distanza di quasi 9 anni dalla sua uscita. Con un simile interesse sulla questione, la compagnia sapeva di non potersi permettee di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 5 febbraio 2022) Proprio quando nessuno si attendeva più nuove informazioni,Games ha ufficializzato lo sviluppo di GTA 6: quando uscirà? L’attesa spasmodica dei fan di Gran Theft Auto si era tramutata in insofferenza quando, a settembre, nel corso di un evento di Sony, è stata annunciata la patch next gen di GTA 5, videogioco che a questo punto varcherà il confine della terza generazione di console, primato assoluto per un titolo single player. Gli utenti hanno pensato cheGames, casa di sviluppo della serie di videogame più venduta della storia, avesse perso interesse nel far proseguire la saga, visti i risultati eccellenti di GTA 5 e soprattutto della modalità Online, ancora una delle più giocate a distanza di quasi 9 anni dalla sua uscita. Con un simile interesse sulla questione, la compagnia sapeva di non potersi permettee di ...

