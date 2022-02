Formazioni ufficiali Roma Genoa: le scelte degli allenatori (Di sabato 5 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Roma Genoa match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma Genoa, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022. Roma, 3-5-2: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland Niles; Zaniolo, Abraham. Genoa, 4-3-3: Sirigu; Hefti, Vanheusden, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban, Destro, Yeboah. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022., 3-5-2: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland Niles; Zaniolo, Abraham., 4-3-3: Sirigu; Hefti, Vanheusden, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban, Destro, Yeboah. L'articolo proviene da Calcio News 24.

