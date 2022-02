Energia: Lega, 'caro bollette mette in ginocchio Comuni, serve scostamento bilancio' (Di sabato 5 febbraio 2022) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Il rincaro delle bollette non va a colpire pesantemente soltanto le famiglie e il sistema produttivo, e su questo fronte il governo su pressione di Matteo Salvini e dei parlamentari della Lega si è già mosso, ma anche gli enti locali, che devono garantire riscaldamento e corrente a uffici pubblici e alle strutture pubbliche. Il caro bollette sta mettendo in ginocchio i Comuni italiani, con rincari che in alcuni casi arrivano al 140%". Lo dichiarano Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, coordinatore regionale sindaci Lega della Lombardia. "Pertanto l'unica soluzione immediata e percorribile è quella di uno scostamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Il rindellenon va a colpire pesantemente soltanto le famiglie e il sistema produttivo, e su questo fronte il governo su pressione di Matteo Salvini e dei parlamentari dellasi è già mosso, ma anche gli enti locali, che devono garantire riscaldamento e corrente a uffici pubblici e alle strutture pubbliche. Ilstando initaliani, con rincari che in alcuni casi arrivano al 140%". Lo dichiarano Fabrizio Cecchetti, coordinatore dellaLombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, coordinatore regionale sindacidella Lombardia. "Pertanto l'unica soluzione immediata e percorribile è quella di uno...

