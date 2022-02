DAY 1 – Che inizio dell’Italia: due argenti, bene Fischnaller. Curling nella storia (Di sabato 5 febbraio 2022) Le Olimpiadi dell’Italia cominciano alla grande. A Pechino, nella prima vera giornata della ventiquattresima edizione dei Giochi invernali, la truppa azzurra prende le prime due medaglie d’argento: Francesca Lollobrigida pattinaggio di velocità 3000 metri e la staffetta mista di short track composta da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassinelli, Pietro Sighel, Arianna Valcepina, Yuri Confortola e Andrea Cassinelli. Medaglie ma non solo: tanti sono stati i buoni risultati di questo day 1 e anche qualche delusione, andiamo a rivivere tutto. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PECHINO 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO PECHINO 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA dell’Italia IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO LOLLOBRIGIDA CHE ARGENTO – Francesca ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Le Olimpiadicominciano alla grande. A Pechino,prima vera giornata della ventiquattresima edizione dei Giochi invernali, la truppa azzurra prende le prime due medaglie d’argento: Francesca Lollobrigida pattinaggio di velocità 3000 metri e la staffetta mista di short track composta da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassinelli, Pietro Sighel, Arianna Valcepina, Yuri Confortola e Andrea Cassinelli. Medaglie ma non solo: tanti sono stati i buoni risultati di questo day 1 e anche qualche delusione, andiamo a rivivere tutto. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PECHINO 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO PECHINO 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIAIN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO LOLLOBRIGIDA CHE ARGENTO – Francesca ...

