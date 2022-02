Curling | Olimpiadi Pechino 2022 | risultati e classifiche

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ie ledel torneo dialleinvernali di. Sarà il National Aquatics Center ad ospitare i match dei tornei olimpici di, che in tutto saranno tre (maschile, femminile, doppio misto) e prenderanno il via il 2 febbraio, due giorni prima della cerimonia di apertura, per poi concludersi il 20 febbraio con le ultime finali. Le squadre si sfideranno in un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una volta). Le migliori quattro della classifica accedono poi alle semifinali e poi agli eventi da medaglia. Di seguito tutti ie le. IL CALENDARIO DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO TORNEO DOPPIO MISTO CLASSIFICA Italia 5-0 Svezia 5-2 Gran Bretagna ...

Prima giornata ufficiale per leinvernali 2022 di Pechino . E prima medaglia per l'Italia: Francesca Lollobrigida è d'... Tutto facile nelper Norvegia e Svezia , che battono ...Pietre e scope, ilitaliano fa sognare con la quinta vittoria in altrettante partite nel ... TagsPechino 2022 Francesca LollobrigidaIl curling era già nel programma della prima Olimpiade invernale del 1924, poi fu escluso per tornare come sport dimostrativo nel 1932 a Lake Placid. Il curling è rimasto uno sport dimostrativo ai ...Forse questa Olimpiade cinese ci farà scoprire un’Italia ignota e ignorata. “Anche. Prendi quella coppia mista del curling, Amos Mosaner e Stefania Constantini. Con quella specie di zucca sul ghiaccio ...