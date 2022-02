Cesaro | “Voglio la rivincita contro Reigns | questa volta davanti a un pubblico dal vivo”

(Di sabato 5 febbraio 2022)ha sfidato Romanper lo Universal Championship nel main event di WrestleMania Backlash l’anno scorso. Era il suo più grande match della carriera in WWE ed era determinato a sfruttare al meglio la sua opportunità. Lo svizzero ha fatto del suo meglio per battere The Tribal Chief, ma alla fine non è servito a nulla, perchéha vinto il match dopo aver effettuato la Guillotine submission, facendo svenire lo Swiss Superman.ha affermato di aver spinto Roman al limite più di altri e di essere orgoglioso di questo. Tuttavia, l’innon ha avuto luogoalla gente a causa della pandemia di COVID-19. Mentre parlava a Sports Illustrated, il cyborg svizzero ha rivelato che vuole davvero unacon il Capo Tribù, ...

Cesaro è rimasto certamente deluso dal non aver avuto l'opportunità di partecipare, mettersi in mostra e provare addirittura a vincere il Men's Royal Rumble Match. Per lo svizzero non c'è infatti ...