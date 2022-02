Ceccherini | ' Io e Dusan | quante botte Ma il Verona l' ha già neutralizzato'

Advertising

Federiconella prima stagione al Verona ha collezionato 25 presenze, quest'anno è già a ... di nuovo, il suo ex compagno illustre,Vlahovic, per la prima volta con la maglia bianconera....la maglia numero sette che a inizio stagione avrebbe dovuto essere di Cristiano Ronaldo di... con Montipò in porta e Casale, Gunter ein posizione arretrata. In mezzo al campo Tameze e ...Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Federico Ceccherini, difensore del Verona, ha parlato di Dusan Vlahovic alla vigilia della sfida con l’ex compagno. VLAHOVIC – «Quando giocavo con lui non era ...La Juventus infatti sembra essere indirizzata verso il 4-3-3, con Allegri che vuole lanciare fin da subito Dusan Vlahovic al centro dell ... tre dei gialloblu dovrebbe essere composta da Casale, ...