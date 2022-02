C’è Posta per Te va in pausa | ecco quando torna

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 5 febbraio 2022) La concorrenza del Grande Fratello Vip 6 è sempre più temibile e a farne le spese è anche C’èper Te di Maria De Filippi. Nonostante il talk show del sabato sera di Canale 5 macini letteralmente ascolti a ogni puntata, Mediaset non ha voluto schierarlo contro il Festival di Sanremo 2022, che si sta confermando sera dopo sera il Festival dei record. E così, dopo che il GF Vip 6 ieri, venerdì, non è andato in onda, anche la puntata di C’èper Te prevista per stasera salterà. Il programma della De Filippi tornerà normalmente in onda già da sabato prossimo, 12 febbraio 2022. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Sanremo 2022, Grignani incontrollabile sul palco: scoppia la lite con Irama? Il cantautore milanese ha accompagnato Irama nella serata cover ma la sua esibizione da rivedere ...