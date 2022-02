C’è posta per te | perché non va in onda? Il motivo dello stop di Mediaset

Leggi su chenews

(Di sabato 5 febbraio 2022) Questa sera la puntata di C’èper te non andrà income di consueto. Ecco quel è ildi questo cambio di programmazione di. I fan della storica trasmissione del sabato sera di Canale 5 dovranno fare a meno della puntata. Il palinsesto della reteha subito un cambio di programmazione che ha unben specifico. Vediamo cosa succede. C’èper te è uno dei programmi più seguiti ed amati della televisione italiana. La sua longevità la deve soprattutto alle storie che vengono raccontate settimanalmente, capaci di attirare e coinvolgere il pubblico che guarda. Non è una sorpresa che gli ascolti premiano la trasmissione. Il merito di questi consensi è anche di Maria De Filippi che chiama personaggi come il signor ...