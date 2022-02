Calenda: “Renzi? Ha come interlocutori solo Obama, Bezos e Dio” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Premesso che per ora Renzi riconosce come interlocutori solo Obama, Macron, Bezos e Dio; non c’è altra strada che costruire un partito solido, fare i congressi, dotarsi di un buon ufficio studi, girare il territorio. Lo stiamo facendo con PiuEuropa e liste civiche”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, in un botta e risposta con Claudio Velardi sulla nuova aggregazione centrista che si sta creando. “Non ci sono scorciatoie per costruire un forte partito liberal democratico. Occorre prendere i voti radicandosi sul territorio, girandolo, essendo molto netti nella proposta politica e nei comportamenti. Mettere insieme qualsiasi cosa profumi di centro non funziona. Anzi”, prosegue il leader di Azione che poi scrive: “Aggiungo e ti prego di conservare ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Premesso che per orariconosce, Macron,e Dio; non c’è altra strada che costruire un partito solido, fare i congressi, dotarsi di un buon ufficio studi, girare il territorio. Lo stiamo facendo con PiuEuropa e liste civiche”. Lo scrive su Twitter Carlo, in un botta e risposta con Claudio Velardi sulla nuova aggregazione centrista che si sta creando. “Non ci sono scorciatoie per costruire un forte partito liberal democratico. Occorre prendere i voti radicandosi sul territorio, girandolo, essendo molto netti nella proposta politica e nei comportamenti. Mettere insieme qualsiasi cosa profumi di centro non funziona. Anzi”, prosegue il leader di Azione che poi scrive: “Aggiungo e ti prego di conservare ...

